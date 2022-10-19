Kontrolden çıkan minibüs çay ocağına girdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün viteslerini karıştırdığı minibüs kontrolden çıkıp çay ocağına girdi.

İlçede çarşamba ve pazar günleri kurulan pazara sebze ve meyve satmak için gelen M.K, 17 UA 371 plakalı minibüsünü çay ocağının karşısına park etti.

Bir süre sonra aracıya buradan çıkmak isteyen sürücü vitesleri karıştırınca minibüs kontrolden çıkıp çay ocağına girdi.

Çay ocağındaki kapı çerçeveleri, masa ve sandalyeler kırılırken araç kapının kirişine takılarak durabildi.

Sürücü ise, işletme sahibi Ufuk Cantürk tarafından araçtan çıkarıldı.

Cantürk, yaşanan kaza karşısında büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Temizliğimizi yaptık çay ocağımızı kapattık. Yemeğimizi yedik, dışarı çıktığımız an minibüsün bize doğru geri geri geldiğini gördüm. Bir anda minibüs çay ocağının içine girdi. Polis çağırdık sanırım sürücü alkollüydü. Polis aldı emniyete götürdü. Eğer çay ocağı o zaman acık olsaydı pazara gelen esnaflar burada çay içiyorlar, kaçma şansımız olmazdı. Can kaybı yada yaralananlar olurdu. Ucuz atlattık." dedi.