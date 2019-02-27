Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Minibüs Dereye Uçtu

Kontrolden Çıkan Minibüs Dereye Uçtu

58 dakika önce

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs yol kenarındaki dereye uçtu.

Kontrolden Çıkan Minibüs Dereye Uçtu, System.String[]
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Kaza, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı mevkisisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman Ç. yönetimindeki 38 TP 609 plakalı minibüs, Suçatı mevkisinde kontrolden çıkarak Gül Deresi'ne devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazaya 1 araç ve 3 personel ile müdahale etti. Ekipler kaza sonrası minibüste sıkışan sürücü ile yanında bulunan Yusuf Ç.'yi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

Suçatı, Malatya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Minibüs Dereye Uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]