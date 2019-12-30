Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 16 SU 024 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrilerek durabildi. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta yolcu olarak bulunan ve kazanın etkisiyle yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Fatma Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:41 Kaynak: İHA
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