Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı

11.03.2022 12:18
Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Arapgir - Keban karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan G. (38) yönetimindeki 23 ABF 026 plakalı Ford marka minibüs, kar yağışının da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta sürücü ile birlikte İlker G., Deniz G., Bülent Y., Tuncay A., Mustafa Ç., Bayram E., Sevcan G.,Hülya B., Paşa E., Hasan D., Celal G., Rıza D., Berkan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı

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Malatya, Minibüs, Ford, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
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