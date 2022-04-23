Kontrolden çıkan minibüs devrildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan minibüs devrildi

23.04.2022 20:15
Kontrolden çıkan minibüs devrildi

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde kontrolden çıkan minibüs, elektrik direğini devirerek refüje devrildi.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde kontrolden çıkan minibüs, elektrik direğini devirerek refüje devrildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü'nde meydana gelen kazada 38 AFU 910 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, bir elektrik direği ise yerinden söküldü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından devrilen minibüs, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/İHA)

Kontrolden çıkan minibüs devrildi
Kontrolden çıkan minibüs devrildi
Kontrolden çıkan minibüs devrildi
Kontrolden çıkan minibüs devrildi
Kontrolden çıkan minibüs devrildi

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Kaynak: İHA

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