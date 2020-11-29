Kontrolden çıkan minibüs markete girdi - Son Dakika

Kent merkezi yönünde ilerleyen Abdullah Çetgen yönetimindeki 02 FF 056 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki marketin kapı ve camlarına çarptı. Aracın markete girdiği kazada yaralanan olmadı, hasar meydana geldi.

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