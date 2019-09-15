Kontrolden çıkan minibüs, park halindeki servis aracına çarptı: 1 yaralı

Esenyurt'ta sıkışmalı kaza: 1 yaralı

Aracın içeresinde sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü park halindeki servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste sıkışan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EJ 5718 plakalı aracın sürücüsü Halil Cengiz Karakoyun seyir halindeyken yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç cadde üzerinde park halinde olan 34 HA 7916 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan Hatice Karakoyun aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Hatice Karakoyun'u sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaş ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı kaldırma çalışmaları devam ediyor.