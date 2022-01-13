Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Hakkari'de yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Otluca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. - HAKKARİ