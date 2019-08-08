Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı
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Erzurum'un Horasan ilçesinde yoldan çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:43 Kaynak: İHA
'un Horasan
ilçesinde yoldan çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ağrı
yolu Alagöz
köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Cengiz
yönetimindeki 25 EP 907 plakalı minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan bir kişi Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç
içerisinde bulunan su damacanaları ise yola savruldu. Jandarma
ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ERZURUM
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