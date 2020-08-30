Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı 1 Ölü - Son Dakika

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Doğukan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından ön otopsi yapılmak üzere 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur