Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
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Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

28 dakika önce

Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, ön lastiğini kaldırmaya çalıştığı motosikletin kontrolünden çıkıp devrilmesiyle sürücü Abdullah Ö. (27) 30 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ön lastiğini kaldırmaya çalıştığı motosikletin kontrolünden çıkıp devrilmesiyle sürücü Abdullah Ö. (27) 30 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Ö., iddiaya göre, motosikletinin ön lastiğini kaldırmak istedi. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen Abdullah Ö., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ö. ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:11 Kaynak: DHA
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