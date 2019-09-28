Kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 2 yaralı

Aynı noktada 1 günde ikinci kaza

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ağaca çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sergen Sökmen'in hakimiyetini kaybettiği 27 P 3136 plakalı motosiklet, orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü Sergen Sökmen ve motosiklette bulunan Mert Dağdan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Sergen Sökmen'in durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, Mert Dağdan'ın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer yandan, aynı caddede akşam saatlerinde 3 araç zincirleme kazaya karışmıştı.