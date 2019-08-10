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Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı Motosikletten fırlayan sürücü kafasını bariyerlere çarparak yaralandıİSTANBUL - Şişli'de, bir restoranda kuryelik yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı
Motosikletten fırlayan sürücü kafasını bariyerlere çarparak yaralandı
İSTANBUL - Şişli'de, bir restoranda kuryelik yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Motosikletten fırlayan ve kafasından yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Kaza, akşam saatlerinde Şişli Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametine bağlanan köprülü kavşağın üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan ve adının Mehmet olduğu öğrenilen 34 BLH 654 plakalı motosikletin sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çaparken, sürücü ise motordan düştü. Düşme sonucu sürücü kafasını bariyerlere çarptı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüyü yerde gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Daha sonra sağlık ekipleri, yaralıyı Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan sürücünün sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Motosiklet, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:12 Kaynak: İHA
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