KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 2 AĞIR YARALI
1 saat önce
Ozan URAL / İSTANBUL DHAKadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:58 Kaynak: DHA
Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Kadıköy
'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada kask takmayan sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında D100 Karayolu Kartal
istikameti Medeniyet Üniversitesi'nin önünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AAR 714 plakalı motosiklet, Kadıköy istikametinden Kartal istikametine doğru ilerlediği sırada İstanbul
Medeniyet Üniversitesi'nin önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce bariyerlere çarptı sonra da savruldu. Motosiklette bulunan 2 kişi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletten yola düştü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yolcu ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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