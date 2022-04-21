Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

21.04.2022 21:16
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan M.Y. yönetimindeki 45 YC 1676 plakalı motosiklet, Ahmetli ilçesi mezarlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Ö.Y. yaralandı.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Ö.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - MANİSA

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Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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