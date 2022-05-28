Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

28.05.2022 07:30
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce elektrik direğine daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki gence çarptı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce elektrik direğine daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki gence çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki direğe daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Enes Özdemir isimli gence çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serdar Şendur ve 21 yaşındaki genç Enes Özdemir ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Sakarya, Sapanca, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 07:36:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement