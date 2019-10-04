Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan motosikletin sürücü 30 metre sürüklendi
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Kontrolden çıkan motosikletin sürücü 30 metre sürüklendi

32 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ön lastiğini kaldırmaya çalıştığı motosikletin kontrolünden çıkıp devrilmesiyle sürücü Abdullah Ö. (27) 30 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan motosikletin sürücü 30 metre sürüklendi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ön lastiğini kaldırmaya çalıştığı motosikletin kontrolünden çıkıp devrilmesiyle sürücü Abdullah Ö. (27) 30 metre sürüklenerek ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Ö., iddiaya göre, motosikletinin ön lastiğini kaldırmak istedi. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen Abdullah Ö., ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ö. ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.



İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:31 Kaynak: DHA
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