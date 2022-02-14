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Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı

14.02.2022 18:00

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi, refüjdeki ağaçlara çarptı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi, refüjdeki ağaçlara çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası servis görevlileri, çekim yapan İHA muhabirine saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Bulvarı'nda 06 C 2984 plakalı öğrenci servisi kontrolden çıkarak refüje çıktı. Minibüs refüjdeki ağaçlara çarparak durabilirken, kazada 1 kişi yaralandı. Servis görevlileri kazayı görüntüleyen İHA muhabirine saldırdı. Polislerin gözü önünde saldırıya uğrayan muhabir, bir işyerine sığınarak kendini kurtardı. Darp edilen muhabir saldırganlardan şikayetçi olurken, saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

(Gökşen Efe/İHA)

Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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