Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otobüs, 9 Araca Çarptıktan Sonra Durabildi

Kontrolden Çıkan Otobüs, 9 Araca Çarptıktan Sonra Durabildi

1 saat önce

– İspanya'da bir otobüs sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden Çıkan Otobüs, 9 Araca Çarptıktan Sonra Durabildi, System.String[]
İspanya'da bir otobüs sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, 9 araca çarptıktan sonra durabildi.

Kaza, İspanya'nın Malaga şehrinde meydana geldi. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün sürücüsü kalp krizi geçirince, otobüs kontrolden çıktı. Kimisi seyir halinde olan 9 araca çarpan otobüs güçlükle durabildi.

Kazada, 9 aracın birbirine girdiği ve bazılarının takla attığı, kaldırımlarda bulunan ağaçların söküldüğü, trafik tabelaları ve trafik ışıklarının hasar gördüğü görüldü.

Kazada bazı yolcuların hafif yaralandığı; kalp krizi geçiren sürücünün ise ambulans ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:58 Kaynak: DHA

İspanya, Kalp Krizi, Dünya
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