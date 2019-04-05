Kontrolden Çıkan Otobüs, 9 Araca Çarptıktan Sonra Durabildi - 2

– İspanya'da bir otobüs sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

– İspanya'da bir otobüs sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, 9 araca çarptıktan sonra durabildi.



Kaza, İspanya'nın Malaga şehrinde meydana geldi. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün sürücüsü kalp krizi geçirince, otobüs kontrolden çıktı. Kimisi seyir halinde olan 9 araca çarpan otobüs güçlükle durabildi.



Kazada, 9 aracın birbirine girdiği ve bazılarının takla attığı, kaldırımlarda bulunan ağaçların söküldüğü, trafik tabelaları ve trafik ışıklarının hasar gördüğü görüldü.



Kazada bazı yolcuların hafif yaralandığı; kalp krizi geçiren sürücünün ise ambulans ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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