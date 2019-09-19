Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı
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Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı

1 saat önce

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyir eden araçla birlikte 11 araca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı, System.String[]

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyir eden araçla birlikte 11 araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 ABH 633 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce önünde seyir eden lüks araca ardından park halindeki 10 araca çarptı. Akıl almaz kazada otomobil sürücüsü ile lüks araç sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, kazada çıkan sesleri duyarak aşağı inen park halindeki otomobillerin sahipleri ise büyük bir şok yaşadı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
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