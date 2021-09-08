Kontrolden çıkan otomobil 2 evin bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

- Otomobil iki evin duvarına çarparak durabildi

HATAY - Hatay'da kontrolden çıkan bir otomobil, iki evin bahçe duvarına çarptı. Evin bahçesinde uyuyan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkiinde sürücü kimliği alınamayan 31 AAB 018 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki iki evin duvarına çarparak durabildi.O esnada evin bahçesinde kimliği alınamayan kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada evin bahçesinde uyuyan 1 kişi yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu.