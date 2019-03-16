Kontrolden Çıkan Otomobil 4 Araca Çarptı

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Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti

Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir