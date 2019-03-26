Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araca Çarptı: 15 Yaralı
52 dakika önce
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin 5 araca çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
Eskişehir
'de kontrolden çıkan otomobilin 5 araca çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
Onur Mercan idaresindeki 34 BIC 066 plakalı otomobil, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı
Tıp Fakültesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı.
Kazada hafif yaralanan 15 kişiye, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti.
Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunan bir yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:19 Kaynak: AA
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