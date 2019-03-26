Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araca Çarptı: 15 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araca Çarptı: 15 Yaralı

52 dakika önce

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin 5 araca çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araca Çarptı: 15 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin 5 araca çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Onur Mercan idaresindeki 34 BIC 066 plakalı otomobil, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı Tıp Fakültesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı.

Kazada hafif yaralanan 15 kişiye, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunan bir yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:19 Kaynak: AA

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