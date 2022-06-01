Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

01.06.2022 19:43
Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

MUĞLA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Menteşe'nin Kozağaç Mahallesinde meydana geldi. Kozağaç'tan Muğla yönüne gitmekte olan Durmuş Ali Pınar (49) yönetimindeki 48 NH 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen evli, 3 çocuk babası Pınar'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat Ceylan'ın (50) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.


Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Durmuş Ali, Otomobil, Muğla, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement