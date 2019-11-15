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Kontrolden çıkan otomobil 8 yaşındaki çocuğa böyle çarptı
6 saat önce
Kontrolden çıkan otomobil 8 yaşındaki çocuğa böyle çarptıERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 8 yaşındaki çocuğa çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil 8 yaşındaki çocuğa böyle çarptı
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçe merkezinde Tarım Kredi kooperatifleri binası önünde meydana gelen kazada Okan Y. Yönetimindeki 61 KS 156 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki 8 yaşındaki Sefa Y.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı çocuğun yanına koşarken, Sefa önce İlçe devlet hastanesine ardından Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.
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