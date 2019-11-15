Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil 8 yaşındaki çocuğa böyle çarptı
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Kontrolden çıkan otomobil 8 yaşındaki çocuğa böyle çarptı

6 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil 8 yaşındaki çocuğa böyle çarptıERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 8 yaşındaki çocuğa çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil 8 yaşındaki çocuğa böyle çarptı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçe merkezinde Tarım Kredi kooperatifleri binası önünde meydana gelen kazada Okan Y. Yönetimindeki 61 KS 156 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki 8 yaşındaki Sefa Y.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı çocuğun yanına koşarken, Sefa önce İlçe devlet hastanesine ardından Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan otomobil 8 yaşındaki çocuğa böyle çarptı

Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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