Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü 1 Yaralı
39 dakika önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan eşi yaralandı.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan eşi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin kandıra ilçesi İzmit-Kandıra Yolu Karagöllü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit istikametinde seyir halinde olan Doğanay Bakırtaş (55) idaresindeki 41 BA 110 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Doğanay Bakırtaş ve eşi Lale Bakırtaş yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay ambulansta yapılan yaralılar Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Doğanay Bakırtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Lale Bakırtaş'ın tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Doğanay Bakırtaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Daha önce kalp rahatsızlığı bulunan Doğanay Bakırtaş'a stent takıldığı öğrenilen Doğanay Bakırtaş'ın kalp krizi geçirerek kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken jandarma ekipleri olayla ilgili incelme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:24 Kaynak: İHA
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