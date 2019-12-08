Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'ya doğru seyir halinde olan Sultan T. idaresindeki 11 DV 064 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak ancak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı. Yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
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