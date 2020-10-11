Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazadan sonra olay yerinde bulunamayan otomobilin sürücüsünün hastanede olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 32 HB 016 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Vuslak Parkı girişi yakınlarındaki refüje çıkarak ağaca çarptı. Yaralamalı trafik kazası ihbarı yapılması üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri kazaya karışan sürücünün ve yanında olan bir kişinin olay yerinde bulunmaması nedeniyle hastane acil servisine kazadan dolayı yaralı gelip gelmediğini sordu. Hastaneye herhangi bir yaralının başvurmadığını öğrenen polis, sürücünün kimliğini tespit edebilmek için plaka bilgisinden aracın ruhsat sahibine ulaşmaya çalıştı. Araştırmalar devam ettiği sırada kazada hafif yaralanan araç sahibi olduğu öne sürülen N.A.'nın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis, sürücünün kazadan sonra kaçtığı iddia edilen yanındaki kişinin de tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ağaca çarpan otomobil daha sonra cadde üzerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA