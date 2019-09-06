- Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı

Çalıştıkları fabrikaya gitmek üzere yoldayken kaza geçirdiler

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erenler ilçesi Budaklar-Küçükesence yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Budaklar mevkiinden Küçükesence mevkiine seyir halinde olan Selami M. idaresindeki 34 HB 6314 plakalı henüz bilinmeyen sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü ve yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralılar gerçekleştirilen çalışma sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Selami M., Mustafa A., Erdem K., Abdullah A. ve Serkan M. isimli toplam 5 yaralıdan 4'ü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer 1'i ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah A., Serkan M. ve Mustafa A.'nın durumların ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan, Selami M. idaresindeki otomobilin Erenler ilçesine bağlı Küçükesence Mahallesindeki metal fabrikasına çalışmaya gitmek istediği esnada kaza geçirdiği öğrenilirken, jandarma ise kazayla ilgili inceleme başlattı.