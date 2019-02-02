Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı
59 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, 3 kişi yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, 3 kişi yaralandı.
Kaza Süpürtü yolunda meydana geldi. Yusuf G. idaresindeki 16 F 2497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki tarlanın içerisinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Yusuf G. ile babası Halil G. ve annesi Ayşe G. yaralandı. 3 yaralı haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
Kendisini Taciz Eden Eniştesini Av Tüfeğiyle Vuran Kadın, Tutuklandı
Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı
Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu
Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı