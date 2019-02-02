Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

59 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, 3 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, 3 kişi yaralandı.

Kaza Süpürtü yolunda meydana geldi. Yusuf G. idaresindeki 16 F 2497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki tarlanın içerisinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Yusuf G. ile babası Halil G. ve annesi Ayşe G. yaralandı. 3 yaralı haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

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