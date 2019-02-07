Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı
1 saat önce
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralıBURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi.
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
BURSA - Bursa
'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çekirge Caddesi'nde seyreden Sefa Önerkontrolündeki 16 FM 070 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü Öner ve yanında bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ayağında kırık olduğu tespit edildi. Polis
kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: İHA
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