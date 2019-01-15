Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi

Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.

Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.T., 10 BBG 34 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Araç, cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon girişindeki koruyucu demirleri ve levhaları deviren otomobil, akaryakıt pompalarına çarpmadan durdu. Kazadan sürücü B.T. yara almadan kurtuldu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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