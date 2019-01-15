Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi
1 saat önce
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.T., 10 BBG 34 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Araç, cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon girişindeki koruyucu demirleri ve levhaları deviren otomobil, akaryakıt pompalarına çarpmadan durdu. Kazadan sürücü B.T. yara almadan kurtuldu.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Balıkesir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:37 Kaynak: DHA
Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatının Şokunu Yaşadı
Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı
5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı
Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi