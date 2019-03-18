Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı

Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı

5 dakika önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ iotomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı, System.String[]
İZMİR'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ iotomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Balatçık Mezarlığı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen B.G. yönetimindeki 35 AF 6673 plakalı otomobil, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarpması sonucu, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazanın ardından akaryakıt istasyonu çalışanları, elekrikleri keserek önlem aldı. Kazada, otomobil sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.Ö. yaralandı. Takla atan otomobilin içerisinde sıkışan yaralılar, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralılar, Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:06 Kaynak: DHA

İzmir, Çiğli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 02:11:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]