Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek ışıkta bekleyen tıra çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek ışıkta bekleyen tıra çarptı. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.


Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl Özdilek kavşağında meydana geldi. Yan yoldan gelen İsmail Hakkı K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp yol ortasındaki kaldırıma çarparak karşı şeride geçti. Daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim A. idaresindeki 46 U 1774 plakalı tırın orta bölümüne çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü kazayı yara alamadan atlattı. Facianın eşiğinde dönülen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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