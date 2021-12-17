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Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı

17.12.2021 21:41

Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı Ordu'da, kontrolden çıkan otomobilin boş arsaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı

ORDU - Ordu'da, kontrolden çıkan otomobilin boş arsaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu'dan- Samsun istikametine Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 77 AJ 200 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki boş arsaya uçtu. Kaza nedeniyle sürücü ve araçta bulunan eşi H.D. sıkıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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