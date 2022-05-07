Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı

07.05.2022 09:54
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te havanın yağışlı olmasıyla sebebiyle seyir halinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te havanın yağışlı olmasıyla sebebiyle seyir halinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Bozüyük D-650 karayolunda seyir halindeki 34 GP 5003 plakalı otomobil sürücüsü Tunahan Y. (24) Ahmatpınar kavşağına geldiğinde havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sebebiyle aracının direksiyon hakimiyetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Seher Y. (45) yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı

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Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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