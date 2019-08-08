Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi
1 saat önce
Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi
ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. 38 TF 544 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savrularak üst geçitte bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılırken, devrilen direğin ve aracın olay yerinden kaldırılması için vinç ve çekici çağrıldı. Polis
ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. - KAYSERİ
Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı 1,5 tonluk 'S-400' isimli boğa, 17 bin 250 TL'ye satıldı Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada