Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

43 dakika önce

KAHRAMAMARAŞ'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü Necati K. (22) yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı, System.String[]
KAHRAMAMARAŞ'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü Necati K. (22) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Sümbüllü Caddesi'nde meydana geldi. Necati K. yönetimindeki 01 EC 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necati K. araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Necati K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Necati K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feci kazada 40 günlük bebek öldü
Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 20:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]