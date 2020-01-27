Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Turgut Öcal idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Turgut Öcal ile yanında bulunan Oğuzhan Bozkurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNÜT GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

=============================