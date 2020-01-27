Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralıKırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Turgut Öcal idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Turgut Öcal ile yanında bulunan Oğuzhan Bozkurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNÜT GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:26 Kaynak: DHA
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