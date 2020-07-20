Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen tarik kazasında iddiaya göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen tarik kazasında iddiaya göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun 6. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 AAL 943 plakalı otomobille seyir halinde olan Fatih Yurt'un önüne aniden köpek çıktı. Hayvana çarpmamak için manevra yapan Yurt'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yurt ve yanında yolcu olarak bulunan Duygu Yurt ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Ankara, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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