Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Karabük'te sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Karabük'te sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Alınan bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük'e gitmekte olan M.Y. (20) idaresindeki 78 BY 568 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yıkılan direk ise park halindeki 34 CLV 061 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada maddi hasar meydana geldi.

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