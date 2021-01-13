Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirip takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirip takla attı: 3 yaralı

Kısıtlama saatinde meydana gelen kazada yolun tenha olması olası facianın önüne geçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp aydınlatma direğini devirerek takla atan hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı. Kaza esnasında kısıtlamadan dolayı karayolunun tenha olması ise olası faciayı önledi.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Gümüşkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 BK 7699 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarpıp devirerek takla attı. Sürüklenen otomobil ters dönerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ismi belirlenemeyen sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulundukları öne sürülen Alper Ö., ve Bekir Y.'yi yaralı olarak araçtan çıkardı. Yaralılar ardından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçtan dışarı fırlayan bavullar ise polis tarafından koruma altına alınırken, araçta bulunanların yolculuk için kısıtlama saatinde dışarda olduklarını gösterdi.

Kaza ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.