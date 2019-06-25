Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 1 yaralı

1 saat önce

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine girdi.

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 1 yaralı, System.String[]
Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine girdi. Yan yatarak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Öz Mahallesi TOKİ 3. Etap konutlarında, Süleyman B., idaresindeki 64 BR 320 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir binanın bahçesine girdi. Bahçede korkuluklara çarpıp yan yatarak durabilen otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Süleyman B., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin girdiği bahçenin kaza anında boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
Uşak, 3. Sayfa
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