Kontrolden çıkan otomobil bahçeye yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bahçeye yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye yuvarlandı: 1 ölü

6 saat önce

Konya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bahçeye takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Konya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bahçeye takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Antalya çevre yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Krom Kavşağı istikametinden merkez istikamete seyir halinde olan Eyüp Arıcı idaresindeki 42 ZG 650 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bahçeye takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Eyüp Arıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından sürücü Eyüp Arıcı'nın cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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