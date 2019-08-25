Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil, bakkala girdi (2)
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Kontrolden çıkan otomobil, bakkala girdi (2)

1 saat önce

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, mahalle bakkalının vitrininden içeri girdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, mahalle bakkalının vitrininden içeri girdi.

Kadir Uslu yönetimindeki 26 TH 090 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi Tokmakzade Caddesi'nde kontrolden çıktı. Otomobil, dükkanın vitrin bölümünden içeriye daldı.

Araçta ve iş yerinde hasara neden olan kazanın ardından polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bakkal Tahsin Emeklikol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, namaz kılmak için kasanın da bulunduğu vitrinden uzaklaştığı sırada kazanın meydana geldiğini kaydederek, "Normalde şu an arabanın vurduğu yerde otururum. Namaz kılmak için bakkalın arkasındaki boş bölmeye geçmiştim. O anda kaza oldu." dedi.

Sürücü Kadir Uslu ise tüm hatanın kendisinde olduğunu belirterek, "Eşimle konuşuyordum. Dalmışım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Zararı ödeyeceğim." ifadesini kullandı.

Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:04 Kaynak: AA
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