Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

04.03.2022 10:23
Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı.

Kaza, D-140 Karayolu TEM Otoyolu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 BH 888 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole düştü. Hızı yavaşlayamayan otomobil daha sonrasında barakanın direklerini kırarak ağaca çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada Son dakika haberleri: Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 15 araç hasar gördü Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 15 araç hasar gördü

Otomobil, Sakarya, Akyazı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı - Son Dakika


Son Dakika
10:24 64 kilometrelik Rus Konvoyuna "Rasputitsa" engeli!
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement