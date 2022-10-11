Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi

11.10.2022 14:50
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil, bariyerlere çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kazakistan uyruklu Ismanova Mukhtaram'in kullandığı 07 AIS 569 plakalı otomobil, tomruk yüklü kamyonu solladığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Hüseyin İnce'nin kullandığı 07 S 2682 plakalı beton mikserinin ön tamponuna çarptı. Otomobil daha sonra savrularak refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından çıkarılan araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 kadına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Şahıslar uçağa yetişeceklerini belirterek daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5'i turist 6 kişi yaralandı Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5'i turist 6 kişi yaralandı Antalya haberleri: Antalya'da 6 gündür haber alınamayan genç kazada yaralı ve baygın halde bulundu Antalya haberleri: Antalya'da 6 gündür haber alınamayan genç kazada yaralı ve baygın halde bulundu
Kaynak: İHA

Hüseyin İnce, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 21:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement