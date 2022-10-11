Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından çıkarılan araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 kadına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Şahıslar uçağa yetişeceklerini belirterek daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hüseyin İnce, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi - Son Dakika

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