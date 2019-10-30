Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

13 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralıSİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer Çayı'nda meydana geldi. Fatih Uras yönetimindeki 21 BC 112 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ve Bedri A. yaralandı. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bedri A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


20 kez takla atan aracın içinden sağ çıkan genç, "Babamı çağırmayın" deyip ağladı
Motosikletli Rus modelin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı Van'da Güzel Dere Geçidi'nde iki araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı Erzurum'da yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:23:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]