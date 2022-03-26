Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

26.03.2022 23:40
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Su kanalına düşmekten son anda kurtulan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Kudret Y. (41) idaresindeki 64 KY 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Yol kenarındaki sulama kanalına düşmekten son anda kurtulan otomobilde yolcu olarak bulunan Müzeyyen Y. (61) yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Otomobil, Manisa, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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